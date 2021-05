The top 10 DVD rentals at Redbox kiosks for the week of May 3:

1. The Little Things — Warner

2. Every Breath You Take — Redbox Entertainment

3. The Virtuoso — Lionsgate

4. Wonder Woman 1984 — Warner

5. Cosmic Sin – Paramount

6. Judas and the Black Messiah — Warner

7. Nomadland – Fox

8. News of the World — Universal

9. The Croods: A New Age — Universal

10. Vanquish — Lionsgate

