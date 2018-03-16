Public Records for Feb. 26-March 13, 2018

BIRTHS
The following parents are proud to announce the births of their babies:
Lakewood Ranch Medical Center
No records.
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Manatee Memorial Hospital
No records
MARRIAGE LICENSES
These couples applied for marriage licenses in Manatee County:
Wednesday, Feb. 28, 2018
Kedessa Kesheed Roper and Alton Alphonso Morris
Joel Garcia and Blanca Pilar Mejia
Nehemie Sannon and Tino Terry Solomon
Rosamaria Machuca Contreras and Andrew Joseph Pareti
Richard Lee Ritchie and Kimberly Ann Lewandowski
Brittany Elizabeth Blanchard and Joshua Richard Clemen
Kim Ann Napoleon and Richard Donald Wright Jr.
Laura Anne Brennan and Brian Lee Pooler
Nubia Alejandra Rangel-Mendoza and Juan Antonio Flores Gonzalez
Karim Ouald Daba and Amanda Elizabeth Pearson
Telisa Marie Bandy and Joe Wayne Redding Jr.
Zoe Jenine Hepner and Joshua Scott Rosario
Thursday, March 1, 2018
Robert James Urquhart and Cynthia Ann Oswald
Amelia Cai Knowlton and David Paul Crawford
Tracy Lynn Greene and Christopher Todd Horn
Tiffany Nicole Jackson and Lekario Livingston Mcintosh
Matthew Joshua York and Brandi Lauren Harmsen
Joshua Tremayne Grooms and McKenzie L Graham
Candis Alicia Shiflett and Doug Blaisdell McDuffie
Amos Rutabayiro and Clarisse Mukeshimana
Liza Topete and Jeffrey Thomas Ryan
Friday, March 2, 2018
Lara Christine Johnson and Jennifer Kay Yonahara
Ted Louis Smoot Jr. and Audrey Gentile
Armando Irepan Garcia and Damaris Abigail Jose
Jason Gaston Delagrange and Jennifer Marie Bohlert
Christian Aust and Christine Marie Biddle
Rebecca Anne Boyce and Max Allen Folawn Goodman
Frank Hernandez Cardenasjr and Danielle Renee Carr
Kristie Lynn Kuratnik and Elliot Duane Mobley
Cindy Lou Dejonge and Bruce Jonathan Mcpeak
Issac Danniel Rodriguez and Yaislin Valencia
Meredith Lance Johnson and Jeffery Paul Gunn
Friday, March 5, 2018
Gludi Edith Mijares Morales and Jesus Felipe Cruz Cruz
Morgan Diane Divodi and Michael Louis Sangiacomo
Hannah Rose Harmon and Dustin William Lloyd
Ana Gabriela Gamez and Ricoroberto Stoney Stokes
Kyle Richard Seymour and Alicia Ann Darling
Sadie Renee Roby and Christopher Roberto Perez
Geoffrey Jordan Boyle and Sarah Paige Strader
Lucio Humberto Perez Hernandez and Ruby Trevino
Troy Stephen Piasczyk and Brad Allan Glance
Maria Del Carmen Hernandez Lara and Jose Manuel Benavidez Jr.
Michael Ove Lindberg and Emma Sofia Karolina Suslin
Thomas William King and Janice Marie Baxley
Nanette Renee Viviano and Keith Alan Montanus
Olvin Omar Santos Granados and Jennifer Amanda Lynne Gill
Wednesday, March 7, 2018
Juan David Gonzalez Patino and Elizabeth Leigh Howell
Sarah Lynn Caraffi and Francesco Gabriel Lagana
Lois Belle Youra and Alfred Mc Master Owen Jr.
James Dudley Gambleii and Anneke Joyce Miller
Joe Anthony Quinn and Brooke Bartholomay Knight
Jeffrey William Trudeau and Courtney Sage Salerno
Zachary James Ketelboeter and Hannah Elizabeth Herrig
Chasah Marie Warkentin and Morgan David Greene Jr.
Thursday, March 8, 2018
Frank Corey Fischer and Stephanie Renee Thompson
Shayla Paige Cassady and Brandon Michael Colon
Elizabeth Valle Peralta and Abrahan Fernandez
Maria Martinez De Covarrubias and Guillermo Garcia Vazquez
Corbin John Bachmeier and Jessica Anne Pelot
Rachel Ann Whitfield and Thomas Stephen Cook
Christina Michelle Placido and Derek John Sanford
Friday, March 9, 2018
Nixa Enyd Blair and Antoine Lamarion Teague
Christina Donnarumma and Mark Safford Kelly
Joseph Kyle Racine and Maria Louisa Santiago
James Ralph Franksr and Linda Katherine Thomas
Ashley Anne Garcia and James Cavan Dawson
Leslie Eugenia Whipple and Stanley Joel Roman
Lauren Kristie Beck and Casey Michael Kizer
Bryce Kelly Anderson and Sierra Elizabeth Langston
Jacob Stephen Sargent and Ariel Lynn Farmer
Amanda Kathleen Rice and Grant Ross Okin
Derek Christopher Lockhart and Megan Ann Uberti
Pedro Javier Santos Gonzalez and Monica Aviles
Monday, March 12, 2018
Jorge Rafael Cerda and Brenda Lizeth Silva Vazquez
Miranda Rae Beard and Hayden James Walcott
Glenn Miller Fulcher and Alicia Kay Moseley
Jeremy James Bostelman and Danielle Leigh Murphy
Michael James Englebert and Debra Ann Guzicki
Kristen Lee Colelli and Justin Scott Foster
Mark Edward Clark and Martha Elaine Peterson
Brittany Nicole Whitacre and Scott Justin Wright
Benjamin Joel Johnson and Mikayla Rose Bolles
Teresita De Jesus Hernandez Ramos and Azael Guadalupe Escamilla Martinez
Kadence Renae Gross and Dallas Kayne Downing
David Ray Schuckenbrock and Lauri Diann Harris
Evelyn Linares and Mijail Alejandro Isaac Barajas Murillo
Olman Isaias Flores Pacheco and Manuela Zamora
DIVORCE PETITIONS
These couples filed for divorce in Manatee County:
Monday, Feb. 26, 2018
Brandi Mcarthur and Dylan Huva
Tuesday, Feb. 27, 2018
Dean Rossi and Deborah Rossi
Wednesday, Feb. 28, 2018
Sharyn Elizabeth Davis and Kevin P Davis
Sandra Milena Ortiz and Paul Hans Gagos
Jeremy Frank and Rachel Frank
Thursday, March 1, 2018
Jennifer Johnson and Daniel Johnson
Rafael Canas and Maria F Triana
Iris Y Melendez and Miguel Angel Morales
Marleni J Ingles and Walter E Castro
Julia Nina Dennis and Peter Derek Stephen Dennis
Bobbie R Jones and Mark A Jones
Carla Denise Fox and Charles Michael Fox
Friday, March 2, 2018
Marvin Cruz and Diana Carmen Ruiz
Michael D Griffin and Charlotte M Griffin
David Benson and Karin Benson
Catherine Thomaides and Thomas Thomaides
Monday, March 5, 2018
Ofelia Garcia Calero and Luis Diaz Valles
Emma Alieen Cothran and Jeffrey Taylor Cothran
Luis Carlos Guel Sr and Michelle Guel
Heather Nieves and Herminio Nieves Jr.
Bernard Geffrard and Patricia Davis Geffrard
Elsa Southgate and Charles H Southgate
Harry Parker and Shirley Parker
Sean Lee Pitcher and Angela Ronco Pitcher
Tuesday, March 6, 2018
Yolanda Quistian Hernandez and Jose Luis Alvarado Romero
Elmita Forcilus and Tony Fontilme
Heriberto Segura Munos and Raquel Batista Cruz
Charla Kay Embry and David Tomas Embry
Michelle Helen Brezowski and Brian Robert Brezowski
Johncina Marie Senat and Francois Senat
Jossie Zapata and Sanford Zapata
Brandy Jean Krasiniski and Kristina Krasinski
Robert S Denninger and Tanya W Denninger
Norman E Copp and Patricia Copp
Bianca Clara Petrut and Nathan Thomas Lammi
Wednesday, March 7, 2018
Kenya Lakesha Taylor Wright and Jacob Ellis Wright
Tracy Ann Charles and Heath Marrcell Charles
Miriam Ruiz Sanchez and Giorgi Molejon Hernandez
Lazarrie Michaela Rolle and Letroy Yuceanus Hamilton Jr.
Martha Ligia Basbosa and Miguel A Bastias Nunez
Patricia Valerio Leyva and Pedrito Pineda
Renee Miller and Dakota Miller
Brandon Sommers and Jennifer Sommers
Thursday, March 8, 2018
Lacoya White and Natsatorn Naniam
Christen Gause and Justin L Gause
Candace Payne Conte and Vincent Marion Conte
Justine V Ference and Michael D Ference
Friday, March 9, 2018
Caroline Jane Brown and Michael A Brown
Carol Ann Eggert and Russell William Eggert Jr.
Monday, March 12, 2018
Robert Bennett and Jessica Bennett
Marcus Leon Johnson and Teresa Ann Johnson
Jimmy Guzman Olvera and Abril Guzman Lozano
John David Barry Ii and Leanna Barry
Meghan Rachael Lynch and Omar Villarados Rodriguez
Jeffrey Tremarco and Valorie Tremarco
Tuesday, March 13, 2018
Edwina Vasquez and Gabriel Ramon Vasquez
Nadege Fils-Aime and Warwentz Louis
Julia Lynn Hess and Troy Curtis Hess
Adan Moya Jr and Anna Maria Moya
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