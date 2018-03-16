Public Records

Public Records for Feb. 26-March 13, 2018

March 16, 2018 04:37 PM

BIRTHS

The following parents are proud to announce the births of their babies:

Lakewood Ranch Medical Center

No records.

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Manatee Memorial Hospital

No records

MARRIAGE LICENSES

These couples applied for marriage licenses in Manatee County:

Wednesday, Feb. 28, 2018

Kedessa Kesheed Roper and Alton Alphonso Morris

Joel Garcia and Blanca Pilar Mejia

Nehemie Sannon and Tino Terry Solomon

Rosamaria Machuca Contreras and Andrew Joseph Pareti

Richard Lee Ritchie and Kimberly Ann Lewandowski

Brittany Elizabeth Blanchard and Joshua Richard Clemen

Kim Ann Napoleon and Richard Donald Wright Jr.

Laura Anne Brennan and Brian Lee Pooler

Nubia Alejandra Rangel-Mendoza and Juan Antonio Flores Gonzalez

Karim Ouald Daba and Amanda Elizabeth Pearson

Telisa Marie Bandy and Joe Wayne Redding Jr.

Zoe Jenine Hepner and Joshua Scott Rosario

Thursday, March 1, 2018

Robert James Urquhart and Cynthia Ann Oswald

Amelia Cai Knowlton and David Paul Crawford

Tracy Lynn Greene and Christopher Todd Horn

Tiffany Nicole Jackson and Lekario Livingston Mcintosh

Matthew Joshua York and Brandi Lauren Harmsen

Joshua Tremayne Grooms and McKenzie L Graham

Candis Alicia Shiflett and Doug Blaisdell McDuffie

Amos Rutabayiro and Clarisse Mukeshimana

Liza Topete and Jeffrey Thomas Ryan

Friday, March 2, 2018

Lara Christine Johnson and Jennifer Kay Yonahara

Ted Louis Smoot Jr. and Audrey Gentile

Armando Irepan Garcia and Damaris Abigail Jose

Jason Gaston Delagrange and Jennifer Marie Bohlert

Christian Aust and Christine Marie Biddle

Rebecca Anne Boyce and Max Allen Folawn Goodman

Frank Hernandez Cardenasjr and Danielle Renee Carr

Kristie Lynn Kuratnik and Elliot Duane Mobley

Cindy Lou Dejonge and Bruce Jonathan Mcpeak

Issac Danniel Rodriguez and Yaislin Valencia

Meredith Lance Johnson and Jeffery Paul Gunn

Friday, March 5, 2018

Gludi Edith Mijares Morales and Jesus Felipe Cruz Cruz

Morgan Diane Divodi and Michael Louis Sangiacomo

Hannah Rose Harmon and Dustin William Lloyd

Ana Gabriela Gamez and Ricoroberto Stoney Stokes

Kyle Richard Seymour and Alicia Ann Darling

Sadie Renee Roby and Christopher Roberto Perez

Geoffrey Jordan Boyle and Sarah Paige Strader

Lucio Humberto Perez Hernandez and Ruby Trevino

Troy Stephen Piasczyk and Brad Allan Glance

Maria Del Carmen Hernandez Lara and Jose Manuel Benavidez Jr.

Michael Ove Lindberg and Emma Sofia Karolina Suslin

Thomas William King and Janice Marie Baxley

Nanette Renee Viviano and Keith Alan Montanus

Olvin Omar Santos Granados and Jennifer Amanda Lynne Gill

Wednesday, March 7, 2018

Juan David Gonzalez Patino and Elizabeth Leigh Howell

Sarah Lynn Caraffi and Francesco Gabriel Lagana

Lois Belle Youra and Alfred Mc Master Owen Jr.

James Dudley Gambleii and Anneke Joyce Miller

Joe Anthony Quinn and Brooke Bartholomay Knight

Jeffrey William Trudeau and Courtney Sage Salerno

Zachary James Ketelboeter and Hannah Elizabeth Herrig

Chasah Marie Warkentin and Morgan David Greene Jr.

Thursday, March 8, 2018

Frank Corey Fischer and Stephanie Renee Thompson

Shayla Paige Cassady and Brandon Michael Colon

Elizabeth Valle Peralta and Abrahan Fernandez

Maria Martinez De Covarrubias and Guillermo Garcia Vazquez

Corbin John Bachmeier and Jessica Anne Pelot

Rachel Ann Whitfield and Thomas Stephen Cook

Christina Michelle Placido and Derek John Sanford

Friday, March 9, 2018

Nixa Enyd Blair and Antoine Lamarion Teague

Christina Donnarumma and Mark Safford Kelly

Joseph Kyle Racine and Maria Louisa Santiago

James Ralph Franksr and Linda Katherine Thomas

Ashley Anne Garcia and James Cavan Dawson

Leslie Eugenia Whipple and Stanley Joel Roman

Lauren Kristie Beck and Casey Michael Kizer

Bryce Kelly Anderson and Sierra Elizabeth Langston

Jacob Stephen Sargent and Ariel Lynn Farmer

Amanda Kathleen Rice and Grant Ross Okin

Derek Christopher Lockhart and Megan Ann Uberti

Pedro Javier Santos Gonzalez and Monica Aviles

Monday, March 12, 2018

Jorge Rafael Cerda and Brenda Lizeth Silva Vazquez

Miranda Rae Beard and Hayden James Walcott

Glenn Miller Fulcher and Alicia Kay Moseley

Jeremy James Bostelman and Danielle Leigh Murphy

Michael James Englebert and Debra Ann Guzicki

Kristen Lee Colelli and Justin Scott Foster

Mark Edward Clark and Martha Elaine Peterson

Brittany Nicole Whitacre and Scott Justin Wright

Benjamin Joel Johnson and Mikayla Rose Bolles

Teresita De Jesus Hernandez Ramos and Azael Guadalupe Escamilla Martinez

Kadence Renae Gross and Dallas Kayne Downing

David Ray Schuckenbrock and Lauri Diann Harris

Evelyn Linares and Mijail Alejandro Isaac Barajas Murillo

Olman Isaias Flores Pacheco and Manuela Zamora

DIVORCE PETITIONS

These couples filed for divorce in Manatee County:

Monday, Feb. 26, 2018

Brandi Mcarthur and Dylan Huva

Tuesday, Feb. 27, 2018

Dean Rossi and Deborah Rossi

Wednesday, Feb. 28, 2018

Sharyn Elizabeth Davis and Kevin P Davis

Sandra Milena Ortiz and Paul Hans Gagos

Jeremy Frank and Rachel Frank

Thursday, March 1, 2018

Jennifer Johnson and Daniel Johnson

Rafael Canas and Maria F Triana

Iris Y Melendez and Miguel Angel Morales

Marleni J Ingles and Walter E Castro

Julia Nina Dennis and Peter Derek Stephen Dennis

Bobbie R Jones and Mark A Jones

Carla Denise Fox and Charles Michael Fox

Friday, March 2, 2018

Marvin Cruz and Diana Carmen Ruiz

Michael D Griffin and Charlotte M Griffin

David Benson and Karin Benson

Catherine Thomaides and Thomas Thomaides

Monday, March 5, 2018

Ofelia Garcia Calero and Luis Diaz Valles

Emma Alieen Cothran and Jeffrey Taylor Cothran

Luis Carlos Guel Sr and Michelle Guel

Heather Nieves and Herminio Nieves Jr.

Bernard Geffrard and Patricia Davis Geffrard

Elsa Southgate and Charles H Southgate

Harry Parker and Shirley Parker

Sean Lee Pitcher and Angela Ronco Pitcher

Tuesday, March 6, 2018

Yolanda Quistian Hernandez and Jose Luis Alvarado Romero

Elmita Forcilus and Tony Fontilme

Heriberto Segura Munos and Raquel Batista Cruz

Charla Kay Embry and David Tomas Embry

Michelle Helen Brezowski and Brian Robert Brezowski

Johncina Marie Senat and Francois Senat

Jossie Zapata and Sanford Zapata

Brandy Jean Krasiniski and Kristina Krasinski

Robert S Denninger and Tanya W Denninger

Norman E Copp and Patricia Copp

Bianca Clara Petrut and Nathan Thomas Lammi

Wednesday, March 7, 2018

Kenya Lakesha Taylor Wright and Jacob Ellis Wright

Tracy Ann Charles and Heath Marrcell Charles

Miriam Ruiz Sanchez and Giorgi Molejon Hernandez

Lazarrie Michaela Rolle and Letroy Yuceanus Hamilton Jr.

Martha Ligia Basbosa and Miguel A Bastias Nunez

Patricia Valerio Leyva and Pedrito Pineda

Renee Miller and Dakota Miller

Brandon Sommers and Jennifer Sommers

Thursday, March 8, 2018

Lacoya White and Natsatorn Naniam

Christen Gause and Justin L Gause

Candace Payne Conte and Vincent Marion Conte

Justine V Ference and Michael D Ference

Friday, March 9, 2018

Caroline Jane Brown and Michael A Brown

Carol Ann Eggert and Russell William Eggert Jr.

Monday, March 12, 2018

Robert Bennett and Jessica Bennett

Marcus Leon Johnson and Teresa Ann Johnson

Jimmy Guzman Olvera and Abril Guzman Lozano

John David Barry Ii and Leanna Barry

Meghan Rachael Lynch and Omar Villarados Rodriguez

Jeffrey Tremarco and Valorie Tremarco

Tuesday, March 13, 2018

Edwina Vasquez and Gabriel Ramon Vasquez

Nadege Fils-Aime and Warwentz Louis

Julia Lynn Hess and Troy Curtis Hess

Adan Moya Jr and Anna Maria Moya

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